Антонов: "Надеюсь, российские и американские эксперты возобновят плодотворное сотрудничество"

9 апр. 18:59

Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что эксперты обеих стран возвратятся к плодотворному сотрудничеству по ряду вопросов, в том числе безопасности. Соответствующее заявление он сделал в ходе онлайн-конференции "Института Шиллера".

"Мы создали так много важных юридически обязывающих документов, которые отвечают интересам народов США и России. И мы уже начали стратегический диалог с нынешней администрацией. Но из-за некоторых проблем он сейчас заморожен", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Антонов напомнил, что у России и Америки есть ряд юридически обязывающих документов, это ДНЯО и ДСНВ, и эти договоры нельзя подрывать.

Посол выразил уверенность, что Россия "обречена сотрудничать" с Америкой по всем стратегическим вопросам, включая борьбу с коронавирусом, с изменением климата, работу в Арктике, проблему кибербезопасности.

"Я надеюсь, придет время, когда российские и американские эксперты сядут вместе и возобновят плодотворное сотрудничество", - подчеркнул он.