Вице-спикер Госдумы призвал заблокировать YouTube

9 апр. 18:41

Видеохостинг YouTube осуществляет антироссийскую деятельность, по этому поводу необходимо принять соответствующие меры. Об этом написал в своем канале в Telegram вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя блокировку канала "Дума ТВ".

"YouTube буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных и раскачивание внутриполитической ситуации в России", - заявил он.

Толстой призвал заблокировать YouTube, причем так, "чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что YouTube "подписал себе приговор".