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Неизвестный "заминировал" самолет Минск - Нур-Султан

Неизвестный &quot;заминировал&quot; самолет Минск - Нур-Султан

Неизвестный злоумышленник сообщил о "бомбе", якобы заложенной на борту самолета Минск - Нур-Султан, сообщили в Антитеррористическом центре Казахстана.

Сигнал о взрывном устройстве на борту лайнера поступил сегодня ночью в справочные службы и на электронные адреса аэропортов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша, передает телеканал "Хабар 24".

Сразу после приземления правоохранители осмотрели самолет, ни бомбы, ни других подозрительных предметов обнаружено не было.

Стражи порядка ищут автора ложного сообщения.

"По данному факту начато досудебное производство по статье 273 Уголовного кодекса РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - добавили в комитете.

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