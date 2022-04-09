Мужчина поджег и подорвал оппонента петардой в Ереване

9 апр. 18:16

Ссора вылилась во взрыв с пострадавшим в Ереване, об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Накануне в 19:00 правоохранители получили сигнал о том, что на улице Маари в Ереване произошел взрыв, пострадал один человек. Аналогичный звонок в отделение поступил также в 19:05.

Кроме того, из Центра радиационной медицины и ожогов было получено сообщение о том, что к ним доставили 37-летнего мужчину, живущего на улице Маари, у него ожоги 3 и 4 степени головы, шеи, грудной клетки и спины, пишет NEWS.am.

Установлено, что во время ссоры в подъезде одного из домов, в 18:50, 38-летний мужчина вылил на голову оппонента дизельное топливо и поджег его, после чего бросил петарду.

Открыто уголовное дело. Назначена судмедэкспертиза.

Подозреваемый задержан. Ведется предварительное следствие.