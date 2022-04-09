Похитителей люка и гидранта поймали в Кабардино-Балкарии

9 апр. 17:59

Крупную кражу раскрыли полицейские в Кабардино-Балкарии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Шестого апреля правоохранители получили заявление работника общества с ограниченной ответственностью о том, что неизвестные забрались на территорию предприятия и украли медную проводку, металлический люк и пожарный гидрант, нанеся ущерб на 40 тыс рублей.

Вскоре подозреваемые были установлены и задержаны, ими оказались два ранее судимых приятеля 34-х и 42-х лет, оба жители Прохладного. "Подозреваемые признались в совершенном, пояснив, что успели сдать украденное в пункт приема металлолома, получив за это 2 220 рублей", - отметили в управлении.

Стражи порядка изъяли кусок медного кабеля и документы, подтверждающие сдачу металла.

Открыто уголовное дело по п. "а", ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (Кража).

Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.