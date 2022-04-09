Страны БРИКС ускорят создание своей системы обмена финансовыми сообщениями

9 апр. 16:58

Страны БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне санкций активизируют работу по формированию своей системы обмена финансовыми сообщениями, сообщил заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на первой встрече министров финансов и управляющих центробанками стран БРИКС под председательством КНР.

"Это [санкции] подталкивает нас к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС", - цитирует его ТАСС.

Министр пояснил, что основная цель переформатирования действующей международной финансовой системы заключается в "обеспечении независимости и бесперебойности экономических процессов".

Силуанов обратил внимание на то, что текущий экономический кризис является рукотворным, а страны БРИКС располагает всем необходимым для смягчения его последствия, причем как для своих экономик, так и для мировой экономики в целом.