Неизвестный устроил майнинговую ферму в вентиляции ТЦ в Нур-Султане

9 апр. 16:50

Незаконную оригинальную майнинговую ферму нашли в Нур-Султане, об этом пишут казахстанские СМИ.

Четыре аппарата для майнинга (ASIC) работали в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Сарыарка".

Ферму обнаружил инженер центра во время проверки кабельных линий на парковке, передает телеканал "Хабар 24".

На место находки были вызваны полицейские, они изъяли технику, уголовное дело вместе с вещественными доказательствами направлено в столичный департамент экономических расследований.

Владельца оборудования пока не установили.