Неизвестный устроил майнинговую ферму в вентиляции ТЦ в Нур-Султане

Незаконную оригинальную майнинговую ферму нашли в Нур-Султане, об этом пишут казахстанские СМИ.
Четыре аппарата для майнинга (ASIC) работали в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Сарыарка".
Ферму обнаружил инженер центра во время проверки кабельных линий на парковке, передает телеканал "Хабар 24".
На место находки были вызваны полицейские, они изъяли технику, уголовное дело вместе с вещественными доказательствами направлено в столичный департамент экономических расследований.
Владельца оборудования пока не установили.