Путин и Алиев обсудили запуск подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией

9 апр. 16:04

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили итоги прошедших 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, обратили внимание на необходимость реализации в полном объеме трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также "активизации деятельности трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе".

"Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - цитирует сообщение ТАСС.

В Кремле добавили, что разговор прошел по инициативе азербайджанской стороны.

Владимир Путин и Ильхам Алиев "подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений", отмечается в сообщении.

Ранее сегодня президент РФ провел телефонный разговор с Николом Пашиняном.