ЕС перестал пропускать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси

9 апр. 15:59

Страны Европейского союза перестали пропускать автотранспортные средства, зарегистрированные в России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Беларусью, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах", - сказано в заявлении.

Таким образом, теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории ЕС.

Ограничения пока не распространяются на автотранспортные средства, доставляющие фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.