Евросоюз позволит России сохранить лизинговые самолеты

9 апр. 15:33

Европейский союз разрешил передать России самолеты, которые находятся в лизинге, после полной оплаты аренды. Об этом говорится в заявлении, размещенном в официальном журнале Евросоюза.

Таким образом, теперь компании ЕС смогут исполнять контракты финансового лизинга, которые были заключены с российскими авиакомпаниями до 26 февраля. После истечения сроков контракта воздушные судна по условиям финлизинга перейдут в собственность перевозчиков из России.

"Национальные компетентные органы могут разрешить при таких условиях, которые они сочтут необходимыми, исполнение финансового лизинга воздушного судна, заключенного до 26 февраля 2022 года, после того как будет установлено, что это строго необходимо для обеспечения повторных выплат по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или созданному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не попадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных настоящим Регламентом", - говорится в пояснении.

Напомним, в конце февраля ЕС ввел запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.