Путин готов содействовать мирному договору между Азербайджаном и Арменией

9 апр. 14:44

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского правительства.

В ходе беседы глава российского государства заявил, что готов содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь, Пашинян рассказал российскому лидеру о недавней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

