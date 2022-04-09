На Кубани достроят 25 спортивных комплексов

9 апр. 14:21

В этом году в Краснодарском крае планируется достроить 25 спорткомплексов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на краевом совещании по возведению социальных объектов.

"Развитие спортивной инфраструктуры позволяет вовлекать в систематические занятия физкультурой больше жителей региона, растить новых чемпионов. Жители ждут новых спортивных сооружений. В течение 2022 года планируют открыть 25 спорткомплексов в 20 городах и районах края", - рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что объемы финансирования не сократились ни по одной социальной стройке.

В регионе созданы все условия, чтобы завершить строительство объектов в установленный срок, отметил глава департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов.