В Азербайджане окажут финансовую поддержку Федерации борьбы

9 апр. 13:59

Федерация борьбы Азербайджана получит финансовую поддержку. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Согласно документу, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете на 2022 год, Федерации борьбы Азербайджана предоставят 1 млн манатов в связи с победой национальной команды в командном зачете вольного и греко-римского стиля на чемпионате Европы 2022 года в Будапеште.

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе проходил в Будапеште с 28 марта по 3 апреля. Азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях 16 медалей (3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых).