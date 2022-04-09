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США сделали исключение для попавших под санкции россиян

США сделали исключение для попавших под санкции россиян

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет попавшим под санкции российским гражданам и компаниям свободно пользоваться коммуникационными веб-сервисами.

В список вошли мессенджеры, e-mail, интернет-браузеры, соцсети, хранилища файлов, а также платные версии таких программ, как Zoom, Dropbox. Россияне также смогут оплачивать веб-хостинг, регистрацию доменных имен (GoDaddy) и тому подобное.

Лицензия не разрешает только использование долларовых корреспондентских счетов в интересах российских банков из списка CAPTA, списание средств с замороженных американских счетов Центробанка России или министерства финансов и транзакции, запрещенные указами американского президента об эмбарго на импорт российских углеводородов и на экспорт в РФ долларовых банкнот и товаров роскоши.

Данные оговорки не распространяются на лиц и организации, которые заблокированы и внесены в список SDN. Среди них: ВТБ, Сбербанк, президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и другие.

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