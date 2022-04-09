Баку примет "Дни барокко"

9 апр. 13:37

В Баку с 23 по 26 апреля состоится Международный музыкальный фестиваль "Дни барокко". Мероприятия пройдут в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственном академическом театре оперы и балета, Зале камерной и органной музыки и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Музыканты из разных стран представят концертные программы. Также в рамках фестиваля пройдут спектакли, будут проводиться мастер-классы.

Фестиваль откроет премьера оперы "Орфей и Эвридика" Кристофера Виллибальда Глюка. Директор академии D’arte Lirika, профессор Винченцо Де Виво (Италия) проведет в рамках фестиваля мастер-класс.