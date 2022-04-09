Евросоюз проведет внеплановый саммит по Украине, обороне и энергетике

9 апр. 13:18

В конце мая лидеры стран Европейского союза проведут внеочередную встречу, посвященную Украине, вопросам обороны и энергетики. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Специальное заседание Европейского совета (саммит ЕС - прим. ред.) пройдет 30-31 мая. На повестке дня оборона, энергетика и Украина", - приводит его слова ТАСС.

Главной темой встречи станет реализации первой оборонной концепции Евросоюза "Стратегический компас", которая, в частности, предполагает создание собственных сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс человек.