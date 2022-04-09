Клинтон предлагал Путину вступить в НАТО

9 апр. 12:53

Бывший президент США Билл Клинтон предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину. Об этом бывший глава американской администрации сообщил в интервью журналу The Atlantic.

Клинтон поведал о развитии связей между НАТО и Россией в 1990-е годы. В частности, он напомнил, что в те времена Россия приняла участие в программе "Партнерство во имя мира", состоялось подписание основополагающего акта Россия - НАТО, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что предпринимал все, чтобы помочь России сделать правильный выбор и стать великой демократией XXI века.

"Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно говорил Ельцину, а затем подтвердил его преемнику Владимиру Путину", - приводит его слова ТАСС.