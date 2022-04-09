Дагестан запустит прямое сообщение с Киргизией

9 апр. 12:16

Между Махачкалой и киргизским городом Ош запустится прямое авиасообщение с 20 апреля, сообщает пресс-служба воздушной гавани Дагестана.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings по средам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Отмечается, что самолет из аэропорта Махачкалы будет вылетать в 11:45 по московскому времени, а прибудет в Ош в 17:40 по местному времени (длительность - 2 часа 55 минут).

Из Оша самолет будет вылетать в 19:00 по местному времени и прибудет в аэропорт Махачкалы в 19:30 по московскому времени (длительность - 2 часа 55 минут).