ЕАЭС будет развиваться, несмотря на санкции

Оценку интеграционных процессов в торговле ЕАЭС дали эксперты в ходе круглого стола, проводившегося в рамках XXIII Ясинской международной научной конференции в Москве.

Традиционно на полях конференции, организуемой Высшей школой экономики с 2000 года, обсуждаются ключевые проблемы экономики и социальной политики с участием ведущих специалистов и государственных деятелей. В этом году в мероприятии принимают участие эксперты из 41 страны. В этом году здесь был представлен доклад "Оценка интеграционных процессов в торговле ЕАЭС: Индекс интеграции – 2022 и краткосрочные модифицирующие тренды (ЕАЭС+)", в котором использованы оригинальные авторские методики расчета индексов интеграции в торговле товарами, услугами и в сфере инвестиций на пространстве ЕАЭС. Их рассчитывают на постоянной основе уже пятый год, что позволяет строить динамические ряды и отслеживать развитие интеграционных процессов.

"В докладе отмечается особая роль зеленой энергетики, которая направлена на расширенное использование возобновляемых источников энергии, - рассказал представитель Департамента агропромышленной политики ЕЭК Андрей Дробышевский. - При этом надо понимать, что даже на международном экспертном уровне нет однозначных оценок перспектив развития таких видов энергетики. Так, если Международное энергетическое агентство делает прогнозы о сокращении производства природного газа и нефти к 2050 году, то Управление энергетической информации США прогнозирует четырехкратный рост потребления в целом всей энергии в мире к 2050 году. И этот рост будет обеспечиваться, прежде всего, за счет газа и нефти".

Заместитель директора Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Дарья Давыдова заметила, что индексы, приведенные в докладе демонстрируют необходимость налаживать общие производственно-сбытовые цепочки, цепочки создания добавленной стоимости: "Мы уже начинаем это делать. В планах у правительства и рабочей группы, которая сейчас занимается реагированием на меры, которые вводятся против некоторых государств-членов союза, формирование устойчивого ответа на вызовы санкционной политики. Это как раз создание цепочек добавленной стоимости".

Профессор РАНХиГС Александр Пахомов сказал, что за четыре года авторы раздела по инвестициями доклада сумели проделать большую и качественную работу, перейти от описания общей картинки взаимного инвестирования к исследованию частных и детальных проблем. "В том числе в текущем обзоре исследуется коэффициент корреляции накопленных инвестиций и товарооборота, а также эластичность торговли на примере России и Казахстана", - заметил Пахомов.

Ведущими круглого стола выступили члены авторского коллектива, подготовившего доклад: заместитель генерального директора ”QazTrade” Нурлан Кулбатыров и директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

"ЕАЭС - это самостоятельный и самодостаточный институт, который будет развиваться в любом случае. Другое дело, что в нынешней ситуации для России взаимодействие с партнерами приобретает особое значение. Сегодня необходимо дополнять торговое сотрудничество и инвестиционным, и другими новыми формами. Думаю, что это всем выгодно. Просто нужно в этой ситуации стараться как можно больше делать для развития евразийской интеграции", - сказал "Вестнику Кавказа" Александр Данильцев.

По его словам, на уровне ЕАЭС успешно развивается и будет еще активнее развиваться процесс сотрудничества в формате соглашений о свободной торговле с третьими странами: "Здесь у нас очень хорошие перспективы, несмотря ни на какие проблемы, достаточно большой список желающих развивать такое сотрудничество, я имею в виду опять-таки внешних партнеров, и заинтересованность со стороны ЕАЭС. Со многими странами уже идут переговоры. Я думаю, что этот процесс будет идти всё активнее".