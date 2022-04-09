Иран ввел санкции в отношении девяти граждан США

9 апр. 11:52

Иран внес девять граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 9 апреля министерством иностранных дел Ирана.

В МИД пояснили, что эти лица причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе.

Как отмечается, "эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности".