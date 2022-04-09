В России диагностировали COVID-19 у 13,5 тыс человек

9 апр. 11:34

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 13 573. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 40 100 человек, умерли – 288. Общее число заражения COVID-19 в России составляет 17 983 004. Справились с болезнью 17 183 730 жителей страны, умерли – 371 457 человек.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве - 801, Санкт-Петербурге – 689, Свердловской области – 672, Республике Башкортостан - 455, Московской области – 439, Челябинской области - 414, Воронежской области – 410, Ростовской области – 396, Нижегородской области – 388, Саратовской области – 348.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 176 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 32 случая заражения, В Дагестане – 27, в Карачаево-Черкесии – 23, в Ингушетии – 22, в Северной Осетии – 15, в Чечне – 5,

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 497 млн, из них более 6,1 млн человек скончались.