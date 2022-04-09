Что выберет Армения в период предстоящих геополитических перемен

В условиях российской спецоперации на территории Украины, США и страны ЕС в целях изоляции России пытаются оказать влияние на другие государства. Такая стратегия не исключает вовлечения стран Южного Кавказа в орбиту геополитического противостояния, затрагивая, в том числе, союзников Москвы по линии ОДКБ, в частности Армению.

Проведение спецоперации сопровождается инфраструктурными разрушениями, закрытием ряда транспортно-логистических коммуникаций, разрывом некогда прочных топливно-энергетических связей. В таких условиях значение Южного Кавказа как одного из основных источников энергетической безопасности Европы будет возрастать, в то же время для России регион может превратиться в один из наиболее оживленных транспортных узлов. В любом случае для всех без исключения стран региона, в частности для Армении, станет актуальным вопрос политической ориентации в долгосрочной перспективе, ведь процесс создания новых механизмов международного взаимодействия потребует много времени.

Армянскую политику ожидает выбор между реанимацией и реформацией прежних внутриполитических векторов. Запад уже "исключает" Россию из состава Минской группы ОБСЕ и может совершать финансовые операции, чтобы вдохнуть жизнь в увядающее армянское сепаратистское движение, если руководство Армении не станет этому сопротивляться.

В противном случае Ереван может предпринять усилия по деэскалации внутриполитического напряжения и вывести за пределы политики националистов хотя бы для того, чтобы обезопасить себя в будущем в период транзита власти и предотвратить внутриполитический раскол в самой Армении.

Успешное для России завершение спецоперации стимулирует ускоренное достижения договоренностей на Южном Кавказе. В этом случае Еревану будет проще сделать геополитический выбор, поскольку транзитные возможности республики буду активизированы, а сама Армения станет неотъемлемым участником последующих экономических проектов в регионе, чего нельзя было представить лет пять назад. Ожидать распространения проамериканских настроений не придется, поскольку станет очевидно, что интересы Запада в пределах Армении будут носить исключительно антироссийский, а местами и русофобский характер, закрепляя за республикой статус инструмента в геополитической борьбе.

Армянской общественности будет куда проще поверить в перспективу мирного будущего Южного Кавказа и не препятствовать последовательной разблокировке транспортного сообщения, нежели доверять националистическим концепциям, призывающим взглянуть на историческое прошлое и настоящее сквозь призму идеи исключительной нации.

Будущее Армении во многом зависит от способности ее руководства противостоять соблазну застопорить миротворческий процесс. Поскольку Вашингтон, в том числе встроенная в политическое пространство США армянская диаспора Америки, не в состоянии предложить какой-либо внятной прогрессивной программы, тем более стать гарантом безопасности в регионе, единственным инструментом влияния на Ереван остаются только финансы. Если партия премьера Пашиняна выберет путь кратковременного удовлетворения своих персональных бизнес интересов, а также интересов лояльных олигархов, она рискует оказаться изгоем в глазах ближайших союзников Армении по ОДКБ. В ином случае Армения, вероятно, займет достойное место в процессе возрождения экспортного потенциала Южного Кавказа, который, могут курировать Россия, Турция и Иран. В этих условиях возможна реализация ранее невостребованных проектов, которые способны диверсифицировать армянскую экономику.