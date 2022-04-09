Ингушетия проводит онлайн-акции к годовщине Победы в Великой Отечественной войне

9 апр. 11:18

Онлайн-акции к годовщине Победы в Великой Отечественной войне проходят в Ингушетии, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках флешмоба "Окна Победы" жители будут оформлять окна своих квартир, офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе, а затем размещать в соцсетях фотографии с хештэгами #ОкнаПобедыИнгушетия #ОкнаПобедыМинкультурыРИ со словами благодарности героям", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Еще одна онлайн-акция под названием "Наследники Победы" проводится в номинациях "Военные песни" и "Стихи о войне и Победе": участникам нужно исполнить любимую песню военного времени или прочитать стихотворение, снять это на видео и опубликовать на своей странице в соцсетях.

Помимо этого, в Ингушетии стартовали онлайн-акция "Герои Великой Отечественной Войны" и флешмоб "Голубь мира": его участникам предлагается нарисовать, вырезать из бумаги, сложить как оригами фигурку голубя и выложить ее в интернете.