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Саудовская Аравия даст совершить хадж миллиону человек

Саудовская Аравия даст совершить хадж миллиону человек

Саудовская Аравия приняла решение увеличить допустимое число паломников для хаджа в год до 1 млн человек. Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры.

Речь идет не только о подданных королевства, но и об иностранцах, которым впервые за три года разрешили посетить Мекку.

Совершить паломничество смогут полностью вакцинированные от коронавируса лица моложе 65 лет. По приезде им необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, В 2020 году хадж в Саудовской Аравии был отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19 для участников, находящихся за пределами королевства. Совершить паломничество смогла лишь 1 тыс местных жителей. В 2021 году число участников увеличили до 60 тыс, однако иностранцев до него также не допустили.

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