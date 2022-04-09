США расширят ограничения на экспорт продукции в Россию и Беларусь

9 апр. 10:00

США на фоне ситуации на Украине решили расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Беларусь. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

Как отмечается, речь идет о расширении требований на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, которые подлежат экспортному контролю.

Новые ограничения затронут сотни различных видов продукции. В их числе ядерные вещества, установки и оборудование, химические вещества, удобрения и электроника, передает ТАСС.