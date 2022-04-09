Байден одобрил запрет на импорт энергоносителей из России

9 апр. 4:30

Президент США Джо Байден подписал 8 апреля одобренный конгрессом законопроект о запрете импорта российских энергоносителей на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о "Законе о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает поставки энергоносителей из России.

Также Байден подписал в пятницу законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, который позволяет администрации США устанавливать для Москвы и Минска более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО). Данная мера будет действовать почти два года - до начала 2024 года.

Обе палаты американского конгресса 7 апреля проголосовали в поддержку данных инициатив, передает РИА Новости.