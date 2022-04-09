Карачаево-Черкесия проводит Дни искусства и литературы народов республики

9 апр. 8:34

В Черкесске проходят мероприятия под названием "Не забывай мелодию родного языка", которые посвящены литературе, науке и искусству народов Карачаево-Черкесии (КЧР) и приурочены к 100-летию региона. Об этом сообщили в Государственной национальной библиотеке КЧР имени Х. Б. Байрамуковой.

"В библиотеке пройдут традиционные Дни литературы, искусства и науки народов КЧР. Цель проведения этих дней - популяризация произведений устного народного творчества, знакомство с культурой, обычаями и традициями народов КЧР и проблема сохранения родных языков", - поясняется в сообщении.

В программе выставки книг и картин, а также выступления местных артистов и коллективов с народными песнями и танцами, пишет ТАСС.

Мероприятия уже начались, они продлятся до 19 апреля.