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В Грузии планируют ускорить развитие экономики

В Грузии планируют ускорить развитие экономики

Вопросы по ускорению темпов роста экономики Грузии были рассмотрены в четверг экономическим советом при премьере страны, информирует пресс-служба правительства.

На совете рассматривались возможные шаги, которые поспособствуют осуществлению строительных и инфраструктурных проектов, развитию экспортного потенциала, туризма. Также был затронут вопрос продовольственных и промышленных запасов в стране.

В Грузии может быть увеличен объем контрактов в сфере строительно-инфраструктурных проектов, это даст возможность стране для долгосрочных закупок.

Было отмечено, что план по восстановлению туризма до 70% по сравнению с 2019 годом продолжает оставаться актуальным.

На экономическом совете подчеркнули, что в Грузии проблем с запасами не существует, однако внимания требуют вопросы логистики.

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