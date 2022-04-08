Чай, шиповник и лимон хотели закупить на $44 тысячи в одной из школ Нур-Султана

8 апр. 23:54

Антикоррупционная служба Нур-Султана помогла сэкономить государственным органам 5,3 млрд тенге (почти $12 млн) бюджетных средств. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Данная экономия образована за счет приведения в соответствие закупочных цен при проведении государственных закупок, а также сокращения планируемого закупа товаров", - цитирует его Sputnik Казахстан.

В Антикоре уточнили, что чаще всего завышаются цены и количество товаров в госзакупках учебных заведений.

Так, в одной из школ, где учатся 737 учеников, предполагалось закупить 4 т чая, 1,5 т шиповника и 1,3 т лимона на сумму более 20 млн тенге ($44 тыс).

Однако по рекомендациям службы объем товаров был сокращен, и экономия составила 99%.