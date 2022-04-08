РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кабмин предложил отменить визовые преференции для европейских дипломатов и журналистов

Кабмин предложил отменить визовые преференции для европейских дипломатов и журналистов

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об отмене ряда визовых преференций для граждан большинства европейских стран.

Документ предполагает установление визового режима для обладателей дипломатических паспортов - граждан Евросоюза, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, передает "Интерфакс".

Кроме того, в законопроект внесен пункт об упразднении визовых преференций для представителей официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для представителей СМИ этих стран.

Изменения вносятся "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия".

Решение о возобновлении этих положений будет принимать президент России.

670 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version