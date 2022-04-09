Узбекистан: атомное соглашение с Россией в силе, несмотря на санкции

Госкорпорация Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области... Когда четыре года назад Узбекистан сигнализировал о своих планах по ядерной энергетике с целью решить проблему хронического дефицита энергии, которая случается каждую зиму, мир был совершенно иным. Российского президента Владимира Путина узбекский лидер Шавкат Мирзиёев встречал в Ташкенте как почетного гостя, пишет Eurasianet.

Кульминацией визита Владимира Путина стало представление проекта по строительству атомной электростанции стоимостью $11 млрд в районе к востоку от Бухары. Планировалось, что строительством будет заниматься российская государственная компания Росатом, занимающая главенствующее положение в мировой атомной индустрии, а финансирование будет осуществляться за счет кредитов, предоставленных Москвой.

Ташкент говорил об экологических преимуществах АЭС, которая снизит зависимость от ископаемого топлива, угля и природного газа, в генерации энергии. Страна надеялась, что атомная энергетика позволит Ташкенту продвигать экономические цели за счет освобождения газовых мощностей и создания продукции с добавленной стоимостью. Но изначально выигрышное соглашение может не сработать.

В 2017 году Узбекистан подписал с Россией свое первое соглашение о совместном строительстве АЭС. Но теперь Россия - цель международных санкций, и Росатом кажется менее привлекательным в качестве партнера, даже несмотря на то, что ограничения в их нынешнем виде не касаются компании. Сам Росатом настроен оптимистично в отношении узбекской АЭС. ”Детали проекта в настоящий момент обсуждаются. Все мы прекрасно понимаем, что строительство атомной станции - стратегический двусторонний проект, который в интересах обеих наших стран”, - сказал 4 апреля высокопоставленный представитель корпорации Вадим Титов.

Титов - президент компании ”Русатом - международная сеть”, которая представляет интересы корпорации за рубежом. Он выступил на онлайн-мероприятии накануне международной торговой выставки в Ташкенте. Однако уверенности может поубавиться, когда станут полностью известны последствия уже введенных санкций.

”Совершенно очевидно, что проекты, которые еще не были завершены или находятся на стадии разработки, крайне уязвимы из-за возможных сложностей и перебоев в связи с санкциями, даже если деятельность самого Росатома не будет ограничена, - убежден директор Международной инициативы безопасности в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Невью. - Санкции, ограничивающие финансовые операции, технологические обмены и тому подобное будут подрывать усилия по осуществлению подобных проектов”.

Риски, связанные с продолжением проекта, очевидны, но существует также опасность в связи с возможным отказом от него. Помимо того, что отмена проекта будет негативно воспринята Россией, поиски нового партнера для строительства атомной станции, которая, как Мирзиёев сказал в 2018 году, будет завершена через десять лет, займут определенное время. Получается, что строительство российско-узбекской АЭС по-прежнему в силе? ”Учитывая время, которое требуется для разработки и осуществления проектов по созданию ядерных реакторов, вполне вероятно, что к началу строительства, будут введены санкции", - говорит Невью.