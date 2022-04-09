Курорты от Мальдив до Кубы страдают без российских туристов

Всё еще не пришедшие в себя после изоляции в связи с пандемией курорты рассчитывали на щедрых российских туристов, пока операция на Украине не положила конец путешествиям. Но этим надеждам не суждено сбыться.

Bloomberg отмечают, что пляжный курорт на восточном побережье Вьетнама Нячанг часто называют ”Маленькой Россией”, отдавая дань уважения щедрым россиянам, которые тратили здесь деньги, останавливаясь в бунгало премиум-класса с видом на теплое море. Еще несколько недель назад персонал живописного комплекса MerPerle Hon Tam Resort вовсю готовился встречать российских туристов в марте спустя два года, проведенных без гостей из-за пандемии. ”А затем начался конфликт”, - говорит управляющая курортом Тран Бао Доан.

Удар был нанесен значительный. MerPerle Hon Tam, который также предлагает грязевые ванны и парасейлинг, потратил миллиард донгов ($44 тыс.) на обновление оборудования, закупку грязи, высадку деревьев и расширение ресторанного меню. Однако с началом спецоперации на Украине и введением санкций, из-за которых российские кредитные карты стали бесполезными, многие россияне отменили свои туры. "Такого ни один менеджер по туризму не ожидал, - говорит Доан, по словам которой, почти половина гостей курорта до пандемии были россияне. - Такое падение в доходах отразиться на наших возможностях оплаты труда сотрудников”.

Затруднительное положение, в котором оказался MerPerle Hon Tam, переживают все популярные курорты от Тайланда до Мальдив и Кубы. По многим был нанесен двойной удар. Курорты, отели, бары и рестораны уже страдали от отсутствия китайских туристов, которые не могут покинуть свою страну из-за политики ”нулевого ковида”. В свою очередь операция на Украине разрушила все надежды на восстановление в ближайшей перспективе.

По мере того как мир постепенно привыкал жить с вирусом, россияне начали возвращаться на солнечные пляжи Мальдив и в отели Варадеро на севере Кубы. Россияне, будучи одними из самых щедрых туристов, разрешили себе расслабиться после двух лет без путешествий, и не отказывались от таких дополнительных услуг, как например, частные ужины на пляжах и туры по местным культурным достопримечательностям.

Полтора миллиона россиян посетили Тайланд в 2019 году, потратив $3,3 млрд. Россия - третья по доходу страна происхождения туристов после Китая и Малайзии. На Шри-Ланке, пытающейся избежать дефолта на фоне валютного кризиса, в этом году треть гостей прилетели из России, Беларуси, Польши и Украины.

”Российская операция спровоцировала коллапс на туристическом рынке, - говорил Дженнифер Идух, глава отдела исследований и развития в Европейской туристической комиссии. - Экономическая нестабильность в связи с санкциями, вероятно, окажет значительное влияние на зарубежные путешествия”.

Помимо Азии российские путешественники стали спасением для кубинского туризма. По данным Национального бюро статистики и информации, в прошлом году 41% гостей прибыл из России. В более ранние годы наибольшее количество туристов составляли граждане Канады.

Особенно популярны были пляжи Варадеро, и отсутствие российских туристов явно ощущается. В феврале треть из 900 гостей отеля Sol Palmeras были россияне, говорит Диана Мартин, представитель службы поддержки курорта. ”Россиян здесь любят, потому что они всегда привозят лекарства, шоколад и гостинцы для персонала. Многие приезжали целыми семьями, наслаждаясь спокойным отдыхом”. Из-за отмены российских авиарейсов и европейских запретов на пересечение воздушного пространства, многим гостям отеля пришлось отправиться домой чартерными рейсами.

Согласно информации по предварительному трехмесячному бронированию, наряду с Турцией, фаворитами направлений для отдыха россиян стали Греция, Испания, ОАЭ, сообщает ForwardKeys, компания занимающаяся анализом туристических данных. Российский внутренний туризм может выиграть от подобного отскока, но всё будет зависеть от влияния санкций на местную экономику, считает Европейская туристическая комиссия.

Серьезным препятствием для путешествий за границу стало закрытие воздушного пространства и невозможность многих авиакомпаний пролетать над территорией России и Украины, в результате чего длительность перелетов значительно увеличилась. Некоторые туристы, настроенные на отдых во что бы то ни стало, отправляются сначала в Дубай и другие страны Персидского залива, откуда добираются до мест назначения. Таким способом тысячи застрявших в Тайланде россиян смогли вернуться домой.

Количество перелетов между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с периодом до операции: россияне пользуются нейтралитетом Белграда в отношении конфликта, планируя свои путешествия.

Министерство туризма Мальдив проводит консультации с министерством финансов и другими заинтересованными сторонами, чтобы выяснить, какими для них будут последствия операции, рассказал Малака Абдул Хамид, директор отдела безопасности и кризисного управления в министерстве туризма. В 2021 году Россия стала второй по численности страной происхождения туристов после Индии.

Тайланд, в частности, остров Пхукет, еще одно популярное направление для российских туристов. Россияне проживали повсеместно в таких городах, как, например, Карон, на западном побережье Пхукета, с ноября по март, спасаясь от российских зим. Хотя Тайланд только недавно открылся для туристов, почти 153 тыс. человек отдохнули в стране в феврале, из них 18 тыс - россиян. Поскольку операция продолжается уже второй месяц, удержать такой поток россиян будет проблематично.

Компании Laguna Resorts & Hotels Pcl, которая управляет сетью роскошных вилл на Пхукете, пришлось снизить цены и уволить персонал из-за пандемии. По словам исполнительного директора Рави Чандрана, все очень переживают, поскольку ”что там впереди - неизвестно”. Компания Laguna Resorts & Hotels Pcl принадлежит сингапурской корпорации Banyan Tree Holdings Ltd. ”Нам нужно приготовиться к тому, что россияне не вернуться, поэтому необходимо придумать запасной план”, - сетует Рави Чандран.

Чандран говорит, что компания пытается переориентироваться на гостей из других стран, в том числе из Германии и Великобритании, а также из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Австралии и Индии. Он планирует нанять менеджеров по продажам на указанных рынках, которые должны будут привлечь клиентов в ближайшие месяцы.

Нантинда Атисет, владелица компании Katathani Collection, которая управляет восемью объектами, говорит, что уровень заполняемости упадет до 30% в предстоящий низкий сезон с 90%, которые наблюдались до пандемии, благодаря китайским туристам. ”Некоторым отелям будет очень тяжело, - говорит Атисет. - Мы все конкурируем за меньшее количество гостей”.

В середине марта две тысячи россиян проживали на Пхукете, говорит Конгсак Купонгсакорн, президент южного филиала Ассоциации тайских отелей. Многие из них не могут вернуться из-за отменного авиасообщения с Россией, а другие решили продлить свое пребывание из-за текущей ситуации. Те, кто остался, сталкиваются с проблемами, поскольку American Express, Mastercard и Visa блокируют российские банки от платежных сетей. Многие туристы расплачиваются наличными или используются китайскую платформу UnionPay. По словам Купонгсакорна, кое-где уже принимают биткоины.

Теперь местные туристические операторы гадают, как им быть без одной из самых важных туристических групп. ”Некоторые боятся, что россияне и китайцы больше никогда не вернуться, - говорит Билл Барнетт, управляющий директор консалтинговой компании C9 Hotelworks. - Курорты будут пустовать”.