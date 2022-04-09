"Матч ТВ" снял фильм о тренере Гаджи Гаджиеве

9 апр. 6:24

Российский телеканал "Матч ТВ" снял фильм о президенте махачкалинского "Динамо", заслуженном тренере России Гаджи Гаджиеве и команде.

Съемочная бригада телеканала посетила Дагестан в начале марта. Фильм о Гаджи Гаджиеве вошел в цикл передач "Лица страны".

Гаджи Гаджиев – советский и российский футбольный тренер, В 1986 году вошел в тренерский штаб олимпийской сборной СССР, в составе которой стал олимпийским чемпионом 1988 года. Кроме того, Гаджиев тренировал футбольные клубы "Анжи" Махачкала, "Сатурн" Раменское, "Крылья Советов" Самара и другие.