Литве придется дорого заплатить за размещение иностранных военных

В Европе начался непростой период в связи с украинским кризисом и санкциями, введенными в отношении России. В ближайшее время ЕС ждет еще более высокая инфляция и замедление экономического роста, пишет Modern Diplomacy.

”Совершенно неизвестно, насколько масштабными будут последствия и как долго они продлятся”, - заявила Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка. По данным Euronews, ежегодная инфляция в Еврозоне выросла до 7,5% с 5,9% в феврале, ее уровень оказался выше, чем прогнозировали аналитики. Цены на энергоносители взлетели на шокирующие 44,7% в ежегодном исчислении с 4,3% в марте 2021 года. Компании по всему континенту пытаются решить проблему огромных счетов за энергию, которые способны вызвать перебои в производстве. Некоторым предприятиям угрожает закрытие, а покупательная способность граждан падает с рекордной скоростью.

Прибалтика оказалась среди наиболее уязвимых мест, поскольку в значительной степени зависит от России и экономического благополучия ЕС. В Литве, например, где самая высокая инфляция среди остальных членов блока (15,5% в марте), компании борются за свою конкурентоспособность, поскольку сырье из Украины, России и Белоруссии больше не доставляется, а альтернативная продукция из других стран стоит гораздо дороже.

Жители Литвы готовятся к самой дорогой Пасхе за последние пять лет. Продуктовая инфляция достигла двузначных значений, и литовцы переживают, что им придется потратить куда больше, чтобы накрыть традиционный стол. По словам экономистов, не только яйца станут дорогим пасхальным блюдом: подсолнечное масло тоже подорожало, причем самые дешевые марки практически в два раза. В результате, стоимость майонеза выросла на треть. Подорожание круп привело к росту цен на хлебобулочную продукцию. Свинина на 11% дороже, чем в прошлом году. Ожидается, что высокая инфляция останется устойчивой на протяжении всего года.

Хотя власти Литвы пытаются спасти ухудшающееся экономическое положение, по сути, все их действия нелогичны и даже опасны для страны. В частности, стало известно, что страна планирует потратить €60 млн на строительство сети автомобильных и железных дорог для военных целей, вместо того, чтобы облегчать финансовое бремя для населения, страдающего от высоких цен. Литовское правительство намерено обновить дороги в самое ближайшее время, чтобы улучшить мобильность военного персонала, размещенного в Литве, министр транспорта и связи Марюс Скуодис заявил 31 марта. ”Одним из приоритетных направлений является создание маршрута Via Baltica из Мариямполе до польской границы”, - сказал Скуодис на церемонии открытия моста в Каунасе.

НАТО удвоила военное присутствие в респбликах Прибалтики в связи с ситуацией на Украине, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас. Дополнительное развертывание военных будет стоить немало. Литовцам придется в два раза больше платить не только за энергию, но и за натовских солдат. 24 марта на саммите НАТО президент страны Гитанас Науседа призвал союзников укреплять восточную границу. По его словам, ”Литва готова разместить у себя еще большее количество военного контингента и предоставить всю необходимую инфраструктуру и помощь на территории государства”. Вряд ли литовцы будут в восторге от перспективы обеспечивать иностранных военных, когда сами испытывают серьезные финансовые затруднения.