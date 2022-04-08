В СКФО может заработать единый туристический портал

8 апр. 23:30

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в скором времени могут заработать единый туристский портал и календарь значимых мероприятий, призванные помочь развитию туризма в округе, - сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

"Предлагаем рассмотреть создание единого туристского портала СКФО с туристскими паспортами (интерактивными картами) субъектов, где будет размещена информация об объектах туристского показа, турмаршрутах, гостиницах, пляжах, объектах питания, дорожной сети", - поведал глава Минтуризма Дагестана, передает "Интерфакс".

Еще одно предложение Минтуризма Дагестана - проведение ежегодного туристского форума СКФО, который субъекты региона будут поочередно принимать на своей территории.

Это послужит более тесному сотрудничеству и взаимодействию в сфере туризма в СКФО. "В частности, мы готовы в 2023 году первыми организовать подобный форум", - сказал Мерданов в ходе совещания об устойчивом развитии туризма на Северном Кавказе, отметив, что для проведения подобного форума потребуется консолидация усилий всех туристских администраций СКФО, а также представительств президента РФ в СКФО.