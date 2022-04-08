Житель Дагестана мошеннически продал чужие "ГАЗели"

8 апр. 18:23

Житель Ботлихского района подозревается в мошенничестве, которое он совершил при продаже двух автофургонов. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне к правоохранителям с заявлением обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что его 41-летний знакомый в июне прошлого года обманным путем завладел двумя его машинами - "ГАЗ-274702" и "ГАЗ-274701", общая стоимость которых составляет 280 тыс рублей.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел.

"Он рассказал, что обещал владельцу автомашин отремонтировать и перепродать их при условии, что основная часть выручки будет выплачена заявителю. Однако подозреваемый не сдержал слово и втайне реализовал транспортные средства, присвоив прибыль", - указали в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.