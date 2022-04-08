Интернет-возлюбленный выманил 60 тысяч рублей у жительницы Карачаево-Черкесии

8 апр. 22:56

Житель Карачаево-Черкесии подозревается в мошенничестве в отношении интернет-знакомой, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Установлено, что 40-летняя жительница селения Чапаевское в соцсети познакомилась с 31-летним жителем Новой Джегуты. Мужчина быстро втерся к ней в доверие и в какой-то момент сообщил ей заведомо ложную информацию.

"Он рассказал, что их личная жизнь стала известна третьим лицам, для сокрытия их общения необходимо перевести денежные средства в размере 15 тыс рублей. Женщина, испугавшись за свою репутацию, перевела денежные средства, по указанному им счету", - пояснили в полиции.

В целом полицейские выявили еще три аналогичных факта. Всего заявительница перевела мошеннику 60 тыс рублей.

В отношении "ловеласа" возбуждено четыре уголовных дела по ст.159 УК РФ (мошенничество), с него взята подписка о невыезде.

В марте в отношении подозреваемого по такому же факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).