Дороги Северного Кавказа защитят износостойким слоем

8 апр. 23:14

Дорожные специалисты в 2022 и 2023 годах проведут работы по защите слоями антиизноса более 100 км федеральных дорог Северного Кавказа, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В текущем 2022 году работы пройдут на 83 км трасс Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а в 2023 году этим способом обновят 18 км обхода Пятигорска. Применение технологии позволяет восстановить ровность и сцепные качества дорожного покрытия", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В Кабардино-Балкарии работы уже стартовали на 17-километровом участке трассы "Кавказ" от границы со Ставропольем до обхода Пятигорска. Здесь дорожники фрезеруют изношенный верхний слой и оборудуют защитный слой. До июля 2022 года слоями износа защитят 18 км автодороги А-165 Лермонтов - Черкесск на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Обновят и участки трассы "Кавказ": близ Курсавки на Ставрополье и на отрезке Бекан - Дарг-Кох в Северной Осетии. Большой объем работ планируется на дороге А-167 в Ставропольском крае: 14 км в районе Буденновска и 25 км - на отрезке Урожайное – Левокумское, - добавили в компании.