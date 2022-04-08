ЦБ РФ разрешил банкам продавать валюту россиянам

8 апр. 22:12

Центральный Банк РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой, такое сообщение опубликовано на сайте регулятора.

"Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", - сказано в нем.

Кроме того, лица, имеющие валютные счета или вклады, открытые до 9 марта 2022 года, еще не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты с них, с 11 апреля смогут получить деньги не только в долларах, но и в евро.

Общий лимит на снятие наличных остается в силе - $10 тыс. Средства сверх него с валютных счетов можно получить в рублях.