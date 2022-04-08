Какие страны отказались от золотых запасов

В период финансовых проблем золото считается незаменимым активом. У разных стран разные запасы золота. Есть государства, у которых до 60% международных валютных резервов в золоте, но есть и такие, у которых золота вообще нет или оно представлено в небольших количествах. Согласно данным Всемирного совета по золоту за 2021 год, у 13 стран нет золотых резервов, и еще у 14 доля золота составляет менее 1%. Nasdaq выявил пять экономик, у которых крупные валютные резервы и нет золота.

Канада

Канада - страна с высоким доходом и богатая природными ресурсами. В экономике преобладает сектор услуг. По данным январского отчета МВФ, экономика страны сократилась на 5,2% в 2020 году и выросла на 4,7 в 2021. Прогнозируется, что экономика в $ 2 трлн вырастет на 4,4% в 2022 году и 2,8% в 2023 году, однако в связи с текущими геополитическими событиями прогноз может быть изменен. На 31 декабря 2021 года валютные резервы Канады составили $ 106,61 млрд. В течение 2022 года они незначительно снизились до $ 102,89 млрд по состоянию на 28 февраля. Канада - крупнейшая экономика без золотых резервов. В 1980 году правительство начало осуществлять политику постепенной и контролируемой продажи золота, чтобы повысить доходность Счета обменного фонда. ”Золотые слитки не считаются такими же ликвидными, как, например, ценные бумаги Казначейства США, в том числе и в виду его физической доставки, расходов на обеспечение безопасности транспортировки и хранения, - заявил в 2019 году Банк Канады. - Таким образом золото не выдерживает конкуренции при сопоставлении активов”.

Норвегия

Норвегия считается одной из богатейших стран с точки зрения ВВП на душу населения. Страна богата природными ресурсами, в частности, нефтяными и гидроэнергетическими, рыбой, лесами и минералами. Норвегия - третий по влечение экспортер газа в мире после России и Катара. Около 20-25% европейской потребности в газе удовлетворяется Норвегией. Природные ресурсы, квалифицированная рабочая сила и применение технологий позволили Норвегии прийти к процветанию. В настоящий момент ВВП страны - $445,51 млрд. В конце 2003 года золотые запасы Центрального банка Норвегии составляли 37 тонн: 3,5 тонны в монетах, и 33,5 тонны в слитках. В 2004 году Норвежский банк продал золотые слитки. Банк оставил себе всего ”семь слитков, зарезервированных для выставок, и 3,5 тонны золотых монет, которые были вывезены в Великобританию в 1940 году”, сообщил Центральный банк в пресс-релизе. Норвежские валютные резервы разделены на портфель с фиксированным доходом и портфель с акциями, которыми управляют Central Banking Operations (Центральные банковские операции) и Bank Investment Management (Управление банковскими инвестициями) - подразделения Норвежского центрального банка. На конец 2021 года валютные резервы Норвегии составили $ 84,72 млрд.

Хорватия

Хорватия стала 28 страной-членом Европейского союза 1 июля 2013 года. Хорватия - третья по величине экономика с высоким доходом без золотого запаса, ее ВВП - $68 млрд. Около 67% торговых операций Хорватии осуществляются внутри Европы с такими странами, как Германия, Италия и Словения. 77% импорта обеспечиваются за счет ЕС, еще 5% - Китаем и 3% - Боснией и Герцеговиной. По данным за декабрь 1999 год у Хорватии было 13,2 тонны золота, которые были получены от Банка международных расчетов в качестве доли золотых активов, когда страна была частью бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия. Что касается продажи золота парламентом в 2016 году, управляющий Центральным банком заявил, что ”бюджет Хорватии недополучил бы миллион кун, если бы банк решил оставить золотые резервы, унаследованные от Банка международных расчетов”. Таким образом, золото в валютных резервах страны, составивших $28, 31 млрд на конец 2021 года, не представлено.

Азербайджан

Азербайджан - богатое природными ресурсами государство с уровнем дохода выше среднего. ВВП страны - $58,43 млрд. Азербайджан входит в группу стран, которые тесно сотрудничают с ОПЕК в формате ОПЕК+. Главная цель ОПЕК+ - уравновесить спрос и предложение на глобальных нефтяных рынках. Продажа нефти и природного газа - основа экономики Азербайджана, составляющая важную часть государственных доходов. Основные ненефтяные экспортные товары - хлопок и золото. Согласно данным по валютным резервам, золотого запаса у страны не было в 2011-2012 годах. Однако в 2013 году было приобретено 20,02 тонн золота. В 2014 году золотой резерв был увеличен до 30,17 тонн. Он не менялся в 2015 году. В 2016 году золотые запасы снизились до 20,02 тонн. С 2017 года золото в тоннах не отображается в валютных резервах страны. В пересчете на доллары золотые запасы составляют незначительные $0,12 млн. Общие валютные запасы страны на конец 2021 года составили $8,31 млрд. Однако Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики до 10% своего инвестиционного портфеля вкладывает в золото.

Коста-Рика

Коста-Рика - небольшое латиноамериканское государство с открытой экономикой. По классификации Всемирного банка, Коста-Рика считается страной с доходом выше среднего. Последние два десятилетия страна активно растет и развивается во многом благодаря стратегии, ориентированной на внешний мир. Коста-Рика расширила свою экономику, ранее зависающую в основном от сельскохозяйственной продукции и туризма за счет высокотехнологичного экспорта. По данным Управления экономического анализа министерства торговли, прямые американские инвестиции в страну составили $ 2 млрд в 2020 году. США - крупнейший торговый партнёр Коста-Рики, на которой приходится примерно 40% экспорта и импорта государства. Коста-Рика богата золотом. По данным Newlox Gold, в 1930-х годах в стране началась коммерческая добыча золота. Значительный интерес возник с открытием новых месторождений. Большинство руд были исключительно высокого качества, в первичной породе содержались крупные золотые жилы. В результате масштабной разработки было добыто огромное количество золота. По данным за последние десять лет, золото не представлено в международных резервах страны. В декабре 2021 года валютные резервы Коста-Рики составили $7,57 млрд.

Среди других государств, у которых нет золотых запасов, также Никарагуа, Камерун, Армения, Габон, Туркменистан, Конго, Чад и Эритрея.