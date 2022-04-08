Вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России

8 апр. 21:53

Пятый пакет санкций антироссийских санкций Евросоюза опубликован, это означает, что они вступили в силу.

Как следует из Официального журнала ЕС, замораживаются активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка" и банка "Открытие", а также 14 промышленных и транспортных компаний.

В "черный" список попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Дерипаска, а также Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.

Фигурантам списка запрещены поездки в Евросоюз, замораживаются все их активы. В общей сложности в него попали 217 физлиц и 18 организаций.