Бдительный сторож предотвратил кражу на Ставрополье

8 апр. 21:48

Кражу металлической формы удалось не допустить в Кочубеевском округе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился сторож "законсервированного" предприятия по изготовлению блоков, он рассказал, что во время обхода услышал в ангаре подозрительный грохот.

На месте событий полицейские нашли троих мужчин, пытавшихся вынести металлическую форму массой около 150 кг. Их доставили в отдел.

Оказалось, что 19-летний местный житель решил украсть приспособление для изготовления блоков и сдать его в пункт приема металлолома. "Осознавая, что в одиночку ему это будет трудно сделать, он позвал с собой двоих товарищей, сказав им, что имеет разрешение от сторожа забрать данное имущество. Не подозревая обмана, приятели согласились", - уточнили в полиции.

На территории предприятия молодой человек разбил шиферную обшивку ангара и забрался внутрь. Вместе с товарищами они вынесли металлическую форму, но были остановлены сотрудниками полиции.

Подозреваемый дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на совершение кражи).