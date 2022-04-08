Кизляр будет выпускать собственное ультрапастеризованное молоко

8 апр. 22:30

Уже в нынешнем 2022 году в дагестанском Кизляре заработает молокоперерабатывающий цех с роботизированной линией по упаковке молока - его возводят на базе предприятия "Кизляр Урицкий мясокомбинат", - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Несмотря на то, что в Дагестане ежегодно производится более 950 тыс т молока, потребности республики в нем и продуктах его переработки покрываются в значительной степени за счет завоза из других регионов. В этой связи по поручению руководства Дагестана предпринимаются меры по созданию новых предприятий, перерабатывающих молоко. В частности, в ближайшее время будет завершено строительство крупного молокоперерабатывающего цеха, который возводит ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", - сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Строительство предприятия находится в финальной стадии - уже ведутся пусконаладочные работы.

"Мы завершаем строительство цеха по переработке мощностью до 40 тонн молока в смену. Особенность цеха заключается в том, что на предприятии будет установлена единственная на сегодня в Дагестане линия по фасовке при помощи роботов, из фасовочного материала на месте же будут готовить упаковки типа "тетрапак". Кроме того, будут также производить ультрапастеризованное молоко, что позволит значительно удлинить сроки хранения", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Нурудина Омарова.