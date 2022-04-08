В СОГУ прошла премьера фильма к 80-летию битвы за Кавказ

8 апр. 22:45

Сегодня в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) прошел премьерный показ документального фильма к 80-летию битвы за Кавказ, - сообщили в пресс-служба вуза.

"Первый выпуск телевизионного проекта "Тропами Алании" посвятили героям и событиям одного из главных сражений Великой Отечественной войны - битве за Кавказ. Фильм создан при содействии медиацентра СОГУ. Премьерный показ фильма состоялся в зале физико-технического факультета", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Эта победа наряду с победой под Сталинградом ознаменовала коренной перелом войны, предопределив дальнейшее наступление Красной армии и освобождение все новых территорий. 9 октября в России теперь официально объявлено Днем воинской славы, - рассказал директор медиацентра СОГУ Артур Албегов.

На премьерном показе присутствовали творческая группа фильма, студенты, преподаватели и жители республики.