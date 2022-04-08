Калужский завод Mitsubishi встал из-за нехватки комплектующих

8 апр. 21:48

Японский автоконцерн Mitsubishi временно приостановил выпуск автомобилей на своем заводе в Калуге из-за логистических трудностей, - сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе "ПСМА Рус" в Калуге временно приостановлено", - отметил автопроизводитель, передает РИА Новости.

Напомним, в России автомобили Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).