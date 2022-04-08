Зеленскому придется поработать над опросником для вступления в Евросоюз

8 апр. 21:32

После завершения в Киеве переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Бореля глава Еврокомиссии передала украинскому лидеру опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для вынесения формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помочь вам заполнить этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе" - сказала она, передает ТАСС.

Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба Еврокомиссии.