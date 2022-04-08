Спрос на продукты снижается в России

8 апр. 21:20

Спрос на продовольствие в России снижается после ажиотажа, наблюдавшегося некоторое время назад. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он напомнил, что в конце февраля-начале марта фиксировался повышенный спрос на ряд потребительских товаров длительного хранения, что не могло не повлиять на динамику цен.

"В настоящее время спрос на продовольственные товары снижается", - цитирует замминистра РИА Новости.

Так, по данным ФНС РФ, объемы продаж продуктов на 5 апреля по сравнению с "эталонной неделей" (среднее значение с 12 по 18 февраля) уменьшились в среднем на 13%.