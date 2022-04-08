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Россияне на месяц вперед забронировали здравницы Кавминвод

Россияне на месяц вперед забронировали здравницы Кавминвод

На Ставрополье уже сейчас отмечается высокий уровень бронирования санаториев и гостиниц в Кавказских Минеральных Водах на ближайший месяц, - сообщил зампредседателя правительства Ставрополья Денис Давыдов.

"Несмотря на просадки по бронированию в ряде городов, на сегодняшний день Ставропольский край по бальнеологическому отдыху не снижает уровня бронирования. 85 - 90% средств размещения с глубиной более месяца забронированы", - рассказал Давыдов, передает "Интерфакс".

На столь высокие показатели повлиял как кешбэк, которым пользуется большинство гостей, так и то, что сейчас востребован оздоровительный отдых.

В регионе сегодня работают 124 санатория, 500 гостиниц и других средств размещения, в которых единовременно могут отдохнуть более 50 тыс человек. Край в нынешнем летнем сезоне планирует выйти на доковидные показатели турпотока и принять более 1 млн 600 тыс отдыхающих, - добавил зампредседателя правительства Ставрополья.

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