Берлинские власти привели в порядок мемориал в Трептов-парке

8 апр. 20:50

Власти Берлина сегодня оперативно устранили последствия актов вандализма на мемориале в Трептов-парке.

Надписи и подтеки краски, сделанные вандалами на пьедестале памятнику Воину-освободителю, лестнице и других архитектурных элементах мемориала, отмыты. Посольство РФ в Германии выразило признательность берлинским властям за оперативное устранение последствий акта вандализма и выразило надежду в том, что будут предприняты соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, - передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили берлинский мемориал советским воинам-освободителям, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов.

В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене. В связи с этими инцидентами посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ.