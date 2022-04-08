Выяснена предварительная причина трагедии на ТЭЦ-2 в Петропавловске

8 апр. 20:46

Специалисты выяснили предварительные причины обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2, унесшего жизнь работницы. Об этом рассказали в Минэнерго Казахстана.

Комиссия по расследованию технологического нарушения установила, что трагедия произошла из-за нарушения режимов работы паровых котлов, а именно несоблюдения минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе.

"Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу "точки росы" и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов, образуя кислоты", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Кислота и вызвала преждевременное разрушение бетона и армировки ствола трубы.

Для подтверждения или опровержения этой версии назначены экспертизы, расследование продолжается.

Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске труба обрушилась на котельный цех, под завалами погибла сотрудница 1984 года рождения.